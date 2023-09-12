Balıkesir’in Gönen ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ve Erdek ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheliye ait 1 hayvan ağılında ve 1 araçta 11 ile 12 Eylül 2023 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 449 gram kubar esrar, 42 adet kenevir bitkisi, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 18 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 3 şüpheli yakalandı. Haklarında adli işlem başlatıldı.