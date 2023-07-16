Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda artan hava sıcaklığına bağlı orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan denetimler gerçekleştirdi.

Son dönemlerde havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan orman yangınlarına karşı Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yangın riski yüksek alanlar ile kritik bölgelerin dron ile gözetleme çalışmalarına başladı. Uludağ’a sıcak hava sebebiyle çıkan vatandaşların bulunduğu bölgelerde jandarmaya bağlı arama köpeği ’Makbuz’ ile devriye atan ekipler, piknik alanlarında vatandaşlara çevrede muhtemel bir yangına sebep olacak çöp ve molozların bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu. Bursa’nın ciğerlerinin sönmemesi için havadan ve karadan devriye atan ekiplere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, arama köpeği Makbuz’a da en çok ilgi aileleriyle gelen çocuklardan oldu.

Piknik alanında ailesiyle vakit geçirmeye gelen Hasan Acar, "Jandarmanın teftiş yapması bir yana, sadece elbisesinin burada olması, görünmesi yeter. Jandarmanın arabası, elbisesi ve dronu güvenlik için yeterli" ifadelerini kullandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise vatandaşlardan, muhtemel bir yangında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramalarını istedi.