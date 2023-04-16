Balıkesir’de jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve mühimmat, imal ve ticareti yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah ve mühimmat, imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde silah, mühimmat, imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişiye operasyon düzenlendi. Şüphelinin işyeri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 10 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 15 adet şarjör ve 488 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.