Karacabey İlçesi orman arazisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldıgı tespit edildi.

Bursa il Jandarma Komutanlığınca 29 Temmuz tarihinde yasadışı kenevir ekimi ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Karacabey İlçesi orman arazisinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı inceleme neticesinde, şüphelilerin genellikle Cuma günleri öğleden sonra bitkileri sulama ve hasat işlemini yapmaya geldikleri tespit edildi, şüphelilerin bitkileri sulamaya/hasata geldikleri esnada 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ; Ö.F.D. (E/31), O.K.(E/29) ve Y.D.(E/23) isimli 3 şüpheli ile birlikte, boyları 160 cm ile 250 cm arasında değişen, hasat edilmesi halinde piyasa değeri yaklaşık 1.750.000 TL olduğu değerlendirilen, piyasaya sürülmeye hazır, 30-35 kg civarında esrar elde etmeye elverişli 307 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ö.F.D. isimli şüphelinin evinde ise 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 150 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.