Kocaeli’de Jandarma Genel Komutanlığı’nın 184. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen programın ardından şehitlik ziyaret edilerek, dua edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 184’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmit Kültür Tepesi’nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende Kocaeli İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Buradaki programın ardından protokol üyeleri Bağçeşme’de bulunan şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına çiçek bırakılırken, dua edildi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı’nın yanı sıra; İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kandıra Cezaevi Savcısı Nazif Yücel, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, polis ve jandarma teşkilatı personeli ve gaziler katıldı.