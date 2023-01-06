İnegöl’de izinsiz kazı yapan şahıslar jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Cerrah Mahallesinde bulunan ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığının anlaşılması üzerine şüpheli ve şüphelilerin tespiti maksadıyla araştırılmaya başlandı. 04 Ocak 2023 tarihinde şüpheli şahısların ormanlık alanda tespit edilmesi üzerine şahıslar Bölge Jandarma tarafından takibe alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JASAT ve diğer Jandarma birimlerince 04 Ocak 2023 tarihinde olay yerine gidildiğinde R.B. (1990) H.A (1958) ve C.Y. (1996) isimli şahısların bölgede dedektör ile define aradıkları tespit edildi.

Şüpheli şahıslar define aramada kullandıkları 1 adet arama dedektörü ile birlikte yakalandı. Dedektör muhafaza altına alındı.

Olay ile ilgili adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda soruşturmaya başlanıldı. Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.