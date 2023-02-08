10 ilde büyük tahribata yol açan depremin büyüklüğüne yönelik en şaşırtıcı yorum Japon deprem uzmanından geldi. Japon Deprem Uzmanı Toda, Türkiye'deki depreme “Dünyanın en büyük kara depremi” dedi.

Japon bilim adamı pazartesi günü Türkiye'yi 10 ilde derinden etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin "dünyanın en büyük iç depremlerinden biri" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük afetlerden olan 10 ili etkileyen depremle ilgili Profesör Shinji Toda, depremin şiddetine vurgu yaparak "Beklenmedik büyük bir depremdi. Dünyanın en büyük kara depremiydi. "dedi.

"MERKEZ ÜSSÜNÜN SIĞILIĞ HASARA NEDEN OLDU"

Profesör, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Arap Levhası ile Anadolu Levhası arasındaki sınırda yer alan doğrultu atımlı bir fay olduğunu söyledi.

Japon profesör Salı günü yayınlanan bir röportajda, "Depremin büyüklüğüne ek olarak, merkez üssünün sığlığı büyük hasara neden oldu" dedi.

Toda, Pazartesi günü Türkiye'nin güney kesimlerini vuran depremin "enerji miktarının", "1995 Büyük Hanshin-Awaji Depremi ve 2016 Kumamoto Depremi'nin on katından fazla" olduğunun altını çizdi.

7.3 büyüklüğündeki Büyük Hanshin depremi veya Kobe depremi, 17 Ocak 1995'te Japonya'nın güneyindeki Hyogo eyaletinde meydana gelirken, Kumamoto depremleri, 16 Nisan 2016'da Kumamoto Şehri'nin altında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki ana şok da dahil olmak üzere bir dizi depremdi. Japonya'nın Kyushu Bölgesi'ndeki Kumamoto eyaleti.