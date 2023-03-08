Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki İnegöl’de gerçekleştirdiği programda İnegöl’ün 1. Dereceden deprem bölgesi olduğunu belirterek İnegöl’ün zeminini Hatay’ın zeminine benzetti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinin ardından deprem konusu yakından takip edilmeye başlandı. Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki İnegöl’de seminer verdi. Türkiye’nin deprem gerçeğini açıklayan Moriwaki yapılan hatalar ve yapılması gerekenleri açıkladı.

İnegöl’ün zeminini Hatay’a benzeten Moriwaki Hatay çok yumuşak zemin, İnegöl'de aynı şekilde. Deprem Ne zaman kaç şiddetinde olacak sorularını bırakmak lazım. Depreme sürekli hazırlıklı olmamız lazım.”

İNEGÖL’ÜN YARISI 1. DERECEDEN DEPREM BÖLGESİ

İnegöl’ün yarısının 1. Dereceden deprem bölgesi olduğunu belirten Moriwaki “Kuzey Anadolu Fay Hattının güney kolu İnegöl'ün yarısından geçiyor. İnegöl’ün yarısı birinci dereceden deprem bölgesi diğer yarısı ise ikinci dereceden deprem bölgesi.”



İMAR AFFINI ANLAMIYORUM

İmar affını anlamadığını belirten Moriwaki “99 yılındaki depremde çok müteahhit hataları görüldü. Türkiye'de 21 milyon yapı stoku var bunun yüzde 60'ı kaçak. Öncelikle kaçak yapıları çözmek lazım. Japonya'da imar affı yok ama Türkiye'de imar affı var. İnsan suç işler düzelirse af olur ama bir problemli bina ise nasıl af olur bunu anlamıyorum.”

JAPONLAR BİNALARA GÜVENİYOR

Türkiye’de deprem risk azaltma çalışmaları yapıldığı taktirde binaların hasar oranı 70 düşürüleceğini söyleyen Moriwaki “Japonya'da ayda 2 kere deprem tahkikatı yapılıyor. Hayatın her alanında depremi kabul ettik ve bu gerçekle yaşıyoruz. Deprem anında Japonya’da insanlar dışarı çıkmaz dışarısı daha tehlikelidir çünkü. İnsanlar yapılan binalara güveniyor bulunduğu binayı terk etmiyor.”

KAMU KURUMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Kamu kurumlarının binalarının çok güçlü olması gerektiğini ve kesinlikle sismik izalatörün kullanılması gerektiğini belirten Moriwaki “Japonya’da kamu binaları com güçlüdür. Hepsinde sismik izolatör kullanılıyor. Japonya'da en güvenli binalar okul binaları. Japonya'da yeni binaların yüzde 80'inde sismik izolatör var.”

TÜRKİYE’DE HERKES MÜTEAHİT

Türkiye’de ki müteahhitlik sistemini eleştiren Japon Bilim İnsanı “Türkiye'de herkes müteahhitlik yapıyor. Türkiye'de bu rakam çok fazla. Mühendis okuldan mezun oldu mu hemen imza yetkisi veriliyor. Japonya'da hemen imza yetkisi verilmiyor stajı oluyor sınavı oluyor şantiyeyi görüyor sonra imza yetkisi veriliyor. Her 5 senede bir sınava tabi tutuluyor. Çünkü büyük bir sorumluluk alıyorlar.” Dedi