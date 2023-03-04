İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Deprem Gerçeği / Türkiye-Japonya” seminerinde Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki’yi İnegöl halkı ile buluşturuyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrası bir yandan deprem bölgesinin yaraları sarılırken, bir yandan da İnegöl Belediyesi şehirde deprem bilincini oluşturma adına çalışmalara başladı. Bu kapsamda “Deprem Gerçeği / Türkiye-Japonya” konulu bir seminer düzenlenecek. Seminerde Japon Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki ilçe halkıyla buluşacak.

DEPREM GERÇEĞİ MASAYA YATIRILACAK

1999 depremi sonrası Türkiye’ye gelen Yüksek Mimar ve aynı zamanda deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Malezya’daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya’nın en uzun asma köprüsü Akashi inşaatını yapan şirketin de İstanbul Şubesi Genel Müdürü. Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreterliği görevini de sürdüren Yoshinori Moriwaki, ülkemizin deprem gerçeğini konuşmak üzere İnegöl’e geliyor. 07 Mart Salı akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleşecek seminerde; dünyanın, ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin deprem gerçeği masaya yatırılacak.

BAŞKAN TABAN’DAN İLÇE HALKINA DAVET

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, seminer öncesi bir açıklama yaparak tüm ilçe halkını programa davet etti. Deprem gerçeğinin göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, “Ülkemiz acı bir tecrübe yaşadı. Bir yandan deprem bölgelerinde asrın felaketinin yaralarını sararken, bir yandan da şehirlerimizde alınacak önlemler, yapılan çalışmalar, bilgilendirme ve vatandaşları bilinçlendirme noktasında adımlar atmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı seminerimize davet ediyorum” dedi.