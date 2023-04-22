Sega, Angry Birds'ün yapımcısı Rovio'yu alıyor Japon oyun devi Sega, Finlandiyalı Rovio'yu 775 milyon dolara satın alıyor. Sega, bu satın alımla kendi mevcut oyunlarının gelişimini hızlandırmayı ve 2026 yılına kadar 263 milyar dolara ulaşması beklenen oyun pazarından daha fazla pay almayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - 2003 yılında kurulan Finlandiya merkezli oyun şirketi Rovio Entertainment, Android ve iOS'un gelişinden önce düzinelerce oyun üretmiş olsa da en büyük başarısı bir dönem dünyayı kasıp kavuran Angry Birds oyunu ile oldu.

Angry Birds, oyuncaklardan yemek kitaplarına, filmlerden tekstil ürünlerine kadar her şeyi kapsayan küresel başarı hikayesi oldu.

Rovio, 2017'de halka açıldı ve 1 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ancak aradan geçen yıllarda, şirketin hisseleri düşüşe geçerek halka arz değerinin yaklaşık yarısına indi.

Ekonomist Dergisi'nin aktardığı habere göre, Finlandiyalı Rovio'yu 775 milyon dolara satın alan Sega, bu satın alımla kendi mevcut oyunlarının gelişimini hızlandırmayı ve 2026 yılına kadar 263 milyar dolara ulaşması beklenen oyun pazarından daha fazla pay almayı hedefledi.