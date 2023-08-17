Körfez Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırılan tarihi Hereke Kalesi’ni ziyaret eden Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, "Türkiye’ye gelecek Japon turistlere mutlaka Hereke Kalesi’ni görmelerini tavsiye edeceğiz" dedi.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Hereke Kalesi’ni ziyaret etti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından karşılanan Kenichi, ilk olarak kale içerisinde bulunan Nazende Kale içerisinde çay içti. Roma İmparatorluğu döneminde yapılan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsedilen kalenin surlarına çıkan Kenichi, İzmit Körfezi ve Hereke manzarasını izledi.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi’ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Söğüt, "Hereke Kalemiz, bölge turizmi için de önemli. Adeta bir tarihi koridor olan Hereke için de önemli bir adımdı. Restorasyonu, peyzajı ve aydınlatmalarını tamamladıktan sonra ziyaretçilere açtık. Kasahara Kenichi ile ilk olarak kale içerisindeki kafede çay içtik, sohbet ettik. Akabinde de kalemizin iç kısmını birlikte gezerek bilgiler aktardık. Bundan sonra da kendilerinden özellikle Japon turistlerin ilçemize Hereke’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gördüğü ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Şener Söğüt’e teşekkür eden Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, "Burayı görme fırsatı yakaladığım için gerçekten mutluyum. Hereke gerçekten çok güzel bir yer. Kültürel ve tarihi açıdan çok zengin. Japon Başkonsolosluğu olarak Türkiye’ye gelen Japon misafirlerin burayı ziyaret etmeleri için çalışacağız" dedi.