Balıkesir’in Gönen ilçesi Denizkent kırsal mahallesinde yazlık evlerde ve bağ evlerinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının artış göstermesinden dolayı olayların aydınlatılmasına yönelik Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bandırma JASAT timi tarafından özel ekip oluşturuldu.

Güvenlik kameralarını inceleyen JASAT ekipleri şüphelilerin M.A.K, R.K. ve M.K. isimli şahıslar olduklarını tespit etti. Şüphelileri suçüstü yakalamak amacıyla şahıslar JASAT timi tarafından fiziki takibe alınarak hırsızlık malzemeler ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler mevcutlu olarak Gönen adliyesine sevk edildi, R.K. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, M.A.K. isimli şüpheli tutuklanarak Bandırma kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. 8 adet faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.