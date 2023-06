Türkiye üç büyük fay hattına sahip, her şehir merkezinden deprem riski bulunan bir ülke. Jeoloj (yer bilimci) Prof. Dr. Okan Tüysüz, zemini zayıf bir ilde meydana gelecek orta büyüklükteki bir depremin bile, binalara katbekat artarak yansıyacağını söyledi. Tüysüz, "Bursa çevresi fayları çok parçalı ve her parçanın kendine has karakteristikleri var" dedi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin birçok noktasında irili, ufaklı depremler meydana geldi.

Karar'ın haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi'nde öğretim üyesi yer bilimci (jeolog) Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından, Doğu Anadolu Fay Hattı'na yakın olan Bursa'nın deprem tarihçesine, gelecekteki deprem olasılığına ve zemininin niteliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bursa'da 1417, 1674, 1851, 1855 (iki tane), 1858, 1860, 1862, 1871, 1872, 1876, 1878, 1881, 1884, 1887 ve 1897 yıllarında farklı bölgelerde depremler olduğunu ve bunların en büyüğünün 1855 depremleri olduğunu anlatan Prof. Dr. Okan Tüysüz şöyle devam etti:

BURSA'DA DEPREM OLUR MU?

Bursa çevresi fayları çok parçalı ve her parçanın kendine has karakteristikleri var. Bu nedenle Bursa'nın gelecekteki deprem olasılığını tanımlamak oldukça zor.

Depremden çok etkilenmiş bir il olmasına rağmen gerek fay gerekse sıvılaşabilir zemin üzerinde yapılaşma olanca hızıyla sürüyor. Halbuki olası Marmara depreminin Bursa'yı da etkileyeceği biliniyor.

Bursa'nın zayıf zemini orta büyüklükte bir depremi bile büyüterek binalara iletecektir. Tarihsel depremler, Bursa ve yakın civarlarındaki büyük depremlerin tekrarlanma aralığının 180 - 260 yıl olduğunu göstermektedir.

BURSA'DA DEPREM RİSKİ VAR MI?

Bursalı Gökmenzade Hacı Çelebi 1855 Bursa depremlerini ele aldığı İşaretnüma adlı çalışmasında bilimsel veriler ve unsurlar içeren ilk deprem tarihini yazmıştır. Kendisi Kandilli Rasathanesi'ni kuran Fatin Gökmen'in babasıdır.

Ona göre deprem nedeniyle Uludağ'dan kayalar düşmüş, yerler yarılmış, Kükürtlü Hamamı yanındaki Hatice Sultan Türbesi civarı ile Bademlibahçenin üst tarafında ve Kara Mustafa Hamamı civarında yerden sıcak sular kaynamıştır.

Bu depremin 7 den büyük olduğu tahmin edilmektedir. Deprem sırasında yıkılan sobalar devrilmiş, şehrin dört yerinde büyük yangınlar çıkmıştır. Yazar depremde, "Bursa'nın işi bitti" diye yazmaktadır. Depremi izleyen artçılar 40 gün sürmüştür.