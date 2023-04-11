Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Olağan Toplantısı; Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da düzenlenen Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi Olağan Toplantısına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve meclis üyeleri katıldı.

Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Jeopark Belediyeler Birliği Encümeninde bir yıl süreyle görev alacak 5 üyenin belirlenmesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alacak 5 üyenin seçilmesi, 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan 49. Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinasyon Komitesi toplantısı için yurtdışından gelecek olan misafirlerin masraflarının karşılanması için başkana yetki verilmesi, 2022 yılı kesin hesap raporu, 2022 yılı faaliyet raporu görüşülerek karara bağlandı.

Son olarak katip üye olarak görev yapan Yunus Candan’ın istifasının ardından yerine bir üye seçilmesiyle meclis toplantısı sona erdi.