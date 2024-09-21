Bursa'nın gözde eğlence mekanlarından biri olan Jolly Joker Bursa'da sahne alan ünlü şarkıcı Rafet El Roman bir birinden güzel şarkılarını Bursalılar için söyledi.

BURSA (İGFA) - Ünlü şarkıcı Rafet El Roman sahne aldığı Bursa'nın gözde eğlence mekanların Jolly Joker Bursa'da sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Dillere destan tüm şarkılarını Bursalı hayranları için seslendiren Rafet El Roman'a JJolly Joker Bursa'yı hınca hınç dolduran Bursalılar bir koro edasında eşlik ettiler.

Yaklaşık üç saat saat sahnede kalan Rafet El Roman, zaman zaman sevenleriyle hoş diyalogra girerek sohbet etti.

Bursa ve Bursalılar ile birlikte olmaktan büyük keyif aldığınI söyleyen El Roman en kısa zamanda tekrar Bursa'ya gelmek istediğini belitti.