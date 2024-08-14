Sarı lacivertli temsilcimiz dün akşam oynanan maçta, skoru uzatmalara kadar taşısa da uzatmaların bitimine yakın yediği tek golle devler ligine veda eden taraf oldu.BURSA (İGFA) - Play Off turuna son bir adım kala Fransız ekibi Lille’e elenen temsilcimiz Fenerbahçe’nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde bir ilk ile karşı karşıya kaldı.

Portekizli efsane Mourinho kariyeri boyunca ön eleme turlarından mutlu sonla ayrılırken sarı lacivertli ekiple bir ilke imza atarak devler ligine veda eden taraf oldu.

Portekizli çalıştırıcı yaptığı açıklamada şaşkınlık uyandırırken, Şampiyonlar Ligi’ne gidildiği zaman kazanılmayacağını ifade etmekten geri durmadı.’

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, dün akşam temsilcimiz Fenerbahçe’nin sergilediği performansı Herkes Duysun için yorumladı.

Fenerbahçe’nin maç boyunca rakibine oyununu kabul ettirdiğini ifade eden Ekmekçi, “Fenerbahçe yoğun taraftar baskısını arkasına alarak dominant bir performans ortaya koydu. 90 dakikalık periyotta yakaladığı fırsatlarla maçı uzatmaya götürmeden bitirebilirdi. Uzatma periyodunda da pozisyona girme sıkıntısı yaşamadı temsilcimiz. Ancak futbol şansı ne yazık ki dün akşam yanımızda olmadı. Avrupa Ligi Fenerbahçe için yabana atılacak bir platform değil. Kadrodaki eksikliklerin transfer sezonu tamamlanana kadar giderilmesi halinde temsilcimiz için Avrupa macerası beklediğinden de iyi geçebilir.” dedi.