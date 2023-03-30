Çin Ligi ekiplerinden Beijin Guoan, ara transfer döneminde Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Ara transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Çin Ligi’nden Beijing Guoan ile anlaştı. Beijing Guoan, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu. Çin ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Josef’in 5 numaralı formayı giyeceği de ifade edildi.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Süper Lig’de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giymişti.