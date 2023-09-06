Dün gerçekleşen Kabine toplantısında 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıkları da gözden geçirildi.ANKARA (İGFA) - Kabine toplantısında 2023-2024 eğitim öğretim yılıyla ilgili hazırlıkları gözden geçirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Eylül tarihi itibariyla daha önce ataması yapılan 49 bin öğretmenimiz görevlerine başladığını belirtti.

Bu yıl ilk kez okulla tanışan evlatlarımızın uyum haftası ile öğretmenlerimizin seminer döneminin de başladığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize Rabb'imden başarılar niyaz ediyorum" dedi.