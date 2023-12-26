Asgari ücret, memur ve emekli maaşları, enflasyonla mücadele, sınır ötesindeki terör operasyonları ile İsrail’in Gazze saldırısı…

Kabine sıcak iç ve dış başlıkları değerlendirmek üzere bir araya geliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN EKONOMİYE ETKİSİ MASADA OLACAK

Yılın son kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Milyonların gözü kulağı asgari ücret görüşmelerinde. 2'nci toplantısını yapan komisyonda henüz rakam gündeme gelmedi. Süreç devam ederken, belirlenecek yeni asgari ücretin ekonomiye etkisi, işverene verilen desteğin artırılmasının mümkün olup olmadığı sorularına kabinede cevap aranacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM

Kabinede memur ve emeklilere yılbaşında yapılacak artış da görüşülecek. 2'nci 5 aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 35.24, memurlar için ise yüzde 27.58'lik fark oluştu. Yıl sonu enflasyonu yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 49.45 oranında artış yapılacak. Fahiş fiyat uygulayanlara karşı alınacak tedbirlerin yanı sıra, enflasyonla mücadele faaliyetleri ile makroekonomik görünüme de o toplantıda bir parantez açılacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYONLAR ELE ALINACAK

Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine düzenlenen PKK saldırılarında 12 asker şehit olmuştu. Saldırının ardından bölgede yoğunlaşan operasyonlar da kabinede değerlendirilecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlar masaya yatırılacak.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA ÇÖZÜM ADIMLARI

İsrail'in Gazze bombardımanı neredeyse 3'üncü ayına ulaşacak. Bölgede ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları devam ederken, kalıcı çözüm için yapılabilecekler değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, hastaların tahliyesi gibi başlıklarda ilerleme kaydedilmesi için yapılabilecekler de ele alınacak.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanması için top Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Üyeliğin gerçekleşmesi için Meclis takvimine ilişkin değerlendirmelerin de kabine toplantısında yapılması bekleniyor.