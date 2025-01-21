Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ülke gündeminin önemli başlıklarını ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmede rutin gündemin yanı sıra tüm ülkenin yüreğini yakan Kartalkaya yangın faciasının da yer aldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ocak Çarşamba günü milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

-Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında vefat eden 66 kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 51 kardeşimize acil şifalar diliyorum. 17'si taburcu edilirken 1'i yoğun bakımda olmak üzere tedavileri devam ediyor. Yangında ihmali olanlar hesap verecek.

-22 Ocak Çarşamba günü bir günlük milli yas ilan edildi. Bayraklarımız yarıya indirilecektir.

-Aile toplumun temelidir diyen anayasamızın 41. maddesinin çizdiği çerçeve içinde aileyi güçlendirecek tedbirleri hayata geçiriyoruz. Özellikle cinsiyetsizleştirme politikaları, aile politikaları hedef alan küresel bir haçlı seferine dönüşmüştü.

-Ülkemizde ilk evlenme yaşı kadınlarda 26'ya erkeklerde 28'e çıkmıştır. İlk anne olma yaşı 29'u aşmıştır. Bu tehlikeli gidişatı tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunun için aile yılı ilan ettik. Aileyi güçlendireceğiz, çocuk sahibi olmayı teşvik edeceğiz.

-Diğer taraftan çocuklarımızın başıboş köpek sürüleri tarafından parçalanmasını açıklamasını yapamıyoruz. Yüksekova'daki olay hepimizi derinden yaralamıştır. Kanun görüşmeleri sırasında evladını kaybetmiş ailelerimize edepsizlikleri densizleri unutmadık. Yasal düzenleminin ne kadar isabetli olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye okula kütüphaneye parka giden çocuklara köpeklerin saldırdığı ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Belediyelerin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bakanlıklarımız üzerine gidecektir. Eslem evladımıza rahmet diliyorum.