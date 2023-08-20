Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından hafta başında Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

Beştepe'deki toplantıda, iç ve dış gelişmeler detaylarıyla ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmalar görüşülecek.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞLARI GÜNDEMDE

Bir diğer başlık da, memur ve emeklilerin maaş artışları olacak. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Toplantıda, sürece ilişkin son durum gözden geçirilecek.