Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, Erdoğan’ın önümüzdeki ay gerçekleştirmeyi planladığı kabine değişikliği kapsamında Ersoy’un da görevden alınabileceği konuşuluyor. Ayrıca, AK Parti’nin kongresi öncesinde yedi bakanın değişeceği öne sürülüyor.

Nuray Babacan, "Kabinenin sömestr karnesi!" başlıklı yazısında, kabine değişikliğine dair kulis bilgilerini şöyle özetledi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Daha önce de Cumhurbaşkanı’na görevden ayrılmak istediğini ilettiği belirtilen Ersoy’un, turizm sektöründeki ayrıcalıklı konumu ve Kartalkaya’daki felaketin ardından oluşan tepkiler nedeniyle değiştirileceği düşünülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Emekli ve dar gelirli vatandaşlarla ilgili konularda sık sık eleştirilen Işıkhan’ın, ekonomi yönetimiyle uyum sağlayamadığı ve bu yüzden görevden alınabileceği iddia ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Göreve geldiği günden bu yana parti içinde kapasitesi ve yeterliliği konusunda tartışmalar yaşandığı ifade edilen Bak’ın, spor camiasıyla kurduğu ilişkiler ve yapısal değişimlerde yetersiz kaldığı gerekçesiyle eleştirildiği söyleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Milletvekillerinin tarım ve hayvancılıkla ilgili taleplerine yeterli ilgi göstermediği gerekçesiyle parti içinde tepkilere neden olan Yumaklı’nın, üretici şikayetleri ve gıda güvenliği konularındaki tartışmalar nedeniyle koltuğunu kaybedebileceği öne sürülüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Daha önce bu görevi istemediği bilinen Bolat’ın, beklentileri karşılayamadığı ve ekonomi yönetiminde beklenen performansı sergileyemediği için değiştirileceği iddia ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar: Görevine devam edip etmeyeceği konusunda net bir görüş birliği olmadığı belirtilirken, değişime açık olan isimler arasında yer aldığı konuşuluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Alt yapı projelerindeki performansının Cumhurbaşkanı tarafından yeterli bulunmadığı öne sürülse de, görevine devam edeceğini savunanlar da bulunuyor.