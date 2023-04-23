Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla kabir ziyareti yapan vatandaşlara, şeker ve lokum ikram etti.DİYARBAKIR (İGFA) - Ramazan Bayramı öncesi tüm birimleriyle kenti bayrama hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için mezarlıklardaki tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, bayram nedeniyle yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen Diyarbakırlıları, şeker ve lokum ikramıyla karşıladı.

Bayram dolayısıyla kentte bulunan mezarlıkların girişine stant kuran Büyükşehir Belediyesi personeli, vatandaşları kapıda karşılayarak şeker, lokum ve kolonya ikram etti.