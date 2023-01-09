İnegöl'de meydana gelen olayda, fabrika bahçelerine giren bir hırsız kabloları çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay Kalburt mevkisinde bulunan mobilya üretim fabrikalarında meydana geldi. Pazar günü fabrikaların kapalı olmasını fırsat bilen hırsız, girdiği fabrika bahçelerinde bulduğu kabloları tek tek keserek topladı.

Kabloları keserek çalan hırsız fabrika bahçesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çevrede bulunan birçok fabrikanın bahçesine girerek kabloları kesen hırsız, işletme sahiplerinin yüzbinlerce lira zarar görmesine neden oldu.

Kabloların çalındığını fark eden firma yetkilileri durumu polise bildirirken, güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızı yakalamak için emniyet ekipleri çalışma başlattı.