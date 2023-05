Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), bu yıl 40’ıncı kez 22-24 Mayıs’ta Londra’da düzenlenecek.İSTANBUL (İGFA) - Küresel kuru meyve sektörünün aktörleri Londra’da bir araya geliyor.

INC Kongresi’nin kuru meyve endüstrisiyle ilgili tek uluslararası etkinlik olduğuna değinen Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, EİB’nin uzun yıllardır INC Kongrelerine katılarak ülkemizi ve sektörümüzü temsil ettiğini söyledi.

Türkiye'nin fındık, incir, kayısı ve üzüm gibi birçok ürünün dünyadaki ana üretim merkezi olduğunu kaydeden Göksan, "Dünya genelinde 150’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. INC Kongresi bu sene üç gün boyunca 60 farklı ülkeden kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki sektörünün önde gelen bin 300 ismini Londra’da bir araya getirecek. Birleşik Krallık 75 bin ton yurt içi tüketimiyle dünyadaki en büyük 15’inci kuruyemiş tüketicisi. En çok tüketilen kuruyemişler; kaju (%30), badem (%26), ceviz (), fındık () ve antep fıstığı (%6). Son 10 yılda, kuruyemiş tüketimi yılda yüzde 5 oranında arttı. Kuru meyve tüketiminde ise 92 bin 600 ton ile dünya çapında sekizinci tüketici ülke. Almanya’dan sonra en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci pazar. Birleşik Krallık’a yıllık 154 milyon dolar kuru meyve ihracatı yapıyoruz. Tüm kuru ve kabuklu meyve endüstrisindeki ürünlerin rekolte tahminleri, arz, talep ve ticaretiyle ilgili en son istatistiklerini de irdeleyeceğiz" diye konuştu.