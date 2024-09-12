Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Su Ürünleri Birimi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, avlanabilir boyutlarda olmayan balıklara el koydu. El koyulan balıklar denize geri bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj A.Ş. Su Ürünleri Birimi ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz avlanmaya karşı denetimleri sürdürüyor. Yapılan denetimlerde 696 kilogram tekir, 5 kilogram istavrit, 5 kilogram pisi, 80 kilogram çinekop, 15 kilogram bakalyaro mezgit ve 2 adet ıstakoza avlanabilir boyutlara uygun olmaması sebebiyle el konuldu. Yapılan kontrollerde el konular balıklar ve 2 adet ıstakoz denize geri bırakıldı.

Kaynak: bülten