Nilüfer’de kaçak yapılara karşı savaş açan Nilüfer Belediyesi, Yaylacık ve Alaaddinbey mahallelerinde 2 kaçak yapıyı yerle bir ederken, üretimin sürdüğü bir kaçak fabrikayı ise kullanılamaz hale getirdi.



Kaçak yapıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren Nilüfer Belediyesi, iki ayrı mahallede üç yıkım daha gerçekleştirdi. Nilüfer’in verimli tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapıları yerle bir eden Nilüfer Belediyesi, son olarak Yaylacık ve Alaaddinbey mahallelerinde iki kaçak yapıyı yıkarken, üretimin sürdüğü bir fabrikayı da kullanılamaz hale getirdi. Sabahın erken saatlerinde sahaya çıkan Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, güvenlik önlemleri eşliğinde Alaaddinbey Mahallesi’nde bin 100 metrekare, Yaylacık Mahallesi’nde de 500 metrekare alana sahip fabrika için yapılan iki kaçak yapıyı yerle bir etti. Yaylacık Mahallesi’nin bir başka noktasında bulunan kaçak yapıya yıkım işlemi için giden ekipler, işletme sahibine yapılan yıkım tebligatına rağmen fabrikada üretimin devam ettiğini gördüler. Üretimi durdurarak çalışanları fabrika alanı dışına çıkaran ekipler, güvenlik önlemleri eşliğinde kaçak yapıyı kullanılamaz hale getirdi.



Tahtalı Mahallesi’nde yıkım için kaçak yapının kapısına dayanan Nilüfer Belediyesi yıkım ekibi, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle kaçak yapıyı yıkamadı. Kaçak yapıyla mücadelede taviz vermeyeceklerini vurgulayan Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, gerek kent içinde gerekse kırsal alanda yapılan kaçak yapıların tek tek yıkılacağını belirtti.