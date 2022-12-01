Milliyetçi Hareket Patisi İnegöl İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığına Dilek Kurşunel atandı.

Aytekin Torun'un milletvekilliği adaylığı süreci nedeniyle istifa etmesinin ardından MHP İnegöl İlçe Başkanlığına atanan Uğur Bayram, geçtiğimiz gün basın mensuplarıyla bir toplantı yaparak 49 kişilik yönetim listesini açıkladı.

MHP İnegöl İlçe Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığına ise Dilek Kurşunel atandı.

İnegöl’de MHP bayrağını da daha üst noktalara taşımak için gece gündüz çalışacaklarını belirten Kurşunel, “İlçe başkanımız Uğur Bayram beyefendinin taktiri ile MHP İnegöl İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olarak KAÇEP başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım. Geçtiğimiz yıllarda da aynı görevle hizmette bulunduğum teşkilatımıza tekrar hizmet edecek olmanın onur ve gururunu yaşıyorum” dedi.

KADINLARIMIZA HER KURUMDA İHTİYAÇ VAR

Kurşunel’in açıklaması şu şekilde;

“Tarihin herhangi dönemine baktığımızda Türk boylarında beyliklerinde aile veya herhangi sosyal biriminde kadına gösterilen hürmet ve saygı çok manidar ve kıymetlidir. Geçmişten bugüne Türk devlet yönetiminde kadınlar siyasi ve ekonomik ilişkilerde devlet yönetiminde söz sahibidir fakat günümüzde yeterli çoğunlukta olmadığımızı düşünüyorum. Toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşmasına rağmen devletimizin yönetimin kadrolarında maalesef ki azınlıktayız. Bilinmesini isterim ki kadınlarımıza devletin her kurumunda ihtiyaç vardır. Seçimlerin kaderini belirleyen kadınlarımızın siyasette de aktif bir şekilde sayılarının artmasını temenni ediyorum. Bizlerin, yani Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları İnegöl İlçe Başkanlığı olarak amacımız ilçemizde dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği esas alan uyum içinde huzurlu bir toplumsal düzenin tesis edilmesinin sağlamak evlatlarımıza kardeşlerimize huzurlu bir gelecek için zemin hazırlamaktır. Buradan İnegöl’ümüzün kıymetli kadınlarına çağrımdır buyurun gelin istişareler yapıp daha iyi bir gelecek için harekete geçelim.”

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

“Son olarak belirtmek isterim ki KAÇEP İnegöl İlçe Başkanlığı olarak cumhuriyetimizin ilk yıllarında Atatürk’müzün başlatmış olduğu başbuğumuz Alparslan Türkeş’in sahiplenip Milliyetçi Hareket Partisi’nin üzerine bina ettiği liderimiz Devlet Bahçeli’nin yaşattığı Türk Milletini Türk devletini ilelebet bağımsız yaşatmak üzere kurulmuş olan ilkemiz Lider Teşkilat Doktrin bilinci ve İslam şuuru ile her daim üzerimize düşeni yapacağız.”