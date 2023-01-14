MHP İnegöl KAÇEP temsilciliği, İnegöl’de faaliyet gösteren STK’ların Kadın Kolları ile Ortaköy Kervansarayında düzenlenen ‘Güçlü Kadın, Güçlü İnegöl’ temalı, tanışma ve istişare amaçlı kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Kahvaltının ardından bir açıklama yapan İnegöl Kaçep Başkanı Dilek Kurşunel, “Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı KAÇEP olarak ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarının kadın yöneticileri ile bir araya gelip hem tanışmak hem de istişarelerde bulunmak niyetiyle organize ettiğimiz kahvaltı programımızda öncelikle davetimizi kabul edip bize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadının sosyal hayattaki yerini ne kadar önemsediğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Genel siyasette, yerel yönetimlerde derneklerde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında söz ve yetki sahibi kadınlarımız arttıkça kendimizi daha da güçlü hissediyoruz. Toplumun sağlam temeller üzerinde kurulmasının en önemli unsuru olan kadınlarımızın her zaman sosyal yaşamda ve siyasetteki etkinliklerinin ağırlıklı olmasını istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Aynı niyet ve kararlılıkla İnegöl’ümüzde kadının varlığını ve gücünü çeşitli platformlarda bulunarak gösteren gücümüze güç katan tüm özverili kadınlarımıza yönetimim ve kendi adıma teşekkür ediyorum” dedi.