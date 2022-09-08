İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması(KADES) hakkında kadınlara bilgilendirme yaptılar. İç İşleri Bakanlığı, kadın cinayeti ve kadına şiddetin önüne geçmek için çıkardığı KADES uygulaması, İnegöl de ikamet eden kadınlara tanıtılması için çalışma başlatıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Toplu Destekli Polislik ve Aile İçi Büro Amirliği ekipleri, Perşembe pazarında gezerek kadınları bilgilendirdiler. "Tek Tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında" sloganıyla hazırlanan broşürler, kadınlara dağıtıldı. Polis ekipleri, KADES uygulamasını telefonlara yüklenmesi için kadınları uyarırken, tek tuşla yapılan ihbarla polis ekiplerinin olası şiddetin önüne geçebileceğinin altını çizdiler.