Kadıköy’de barınaktan görme engelli bir köpek sahiplenen Başak Kuş, uygun yaşam şartlarını sağlamak için köpeğine ev kiraladı. Kuş, “Hem köpek görme engelli olduğu için hem de diğer köpeklerimle birlikte rahatsız olmasın diye tamamen onun için ev tuttum. Ailem, akrabalarım, çevrem ‘Bu kadarı da fazla’ diyor ama ben tek başıma mücadele ediyorum” dedi.

Kadıköy Belediyesi “Satın alma, sahiplen” sloganıyla başlattığı projesiyle Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ndeki hayvanlara yuva bulmaya devam ediyor. Sokağa terk edilen ve sokaktaki yaşam şartlarına kolay bir şekilde uyum sağlayamayan hayvanların koruma altına alınıp bakımlarının üstlenildiği Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’nden köpek sahiplenen Başak Kuş, görme engelli köpeği için ev kiraladı.

“6 aydır onun için ev arıyordum”

14 yıldır Kadıköy’de annesi ve 3 köpeğiyle birlikte yaşayan Başak Kuş, Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde tanıştığı görme engelli köpeği sahiplenmek için aylardır ev aradığını söyledi. Görme engelli köpeğinin yaşam standartlarına uygun ev bulmakta zorlandığını belirten Kuş, “6 aydır onun için ev arıyordum ama bulamıyordum. Hem fiyatlar malum, hem bahçe katı olmalıydı. İnsanlar da böyle bir neden için kiralık vermiyor. Sonunda burayı buldum. Eşya koymadan, bu evde sadece onun için bir yaşam alanını düzenledik. Şimdi çok rahat” dedi.

Erken yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu görme kabiliyetini kaybeden Güneş’in hem eşyalı bir evde hem de diğer köpeklerle birlikte yaşamaya uygun olmadığını söyleyen Başak Kuş, “Eskiden kötü şartlara sahip başka bir barınaktaymış. Oradan alınıp Kadıköy Belediyesi’nin barınağına getirilmiş daha iyi şartlara sahip olduğu için. Bir gün Kadıköy Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyarete gitmiştim. Hayvan sahiplenme gibi bir şey aklımda hiç yoktu. Sonra bir köşede Güneş’i gördüm. Bazen onu gezdirmeye çıkarıyordum. Sonra bir baktım aşırı derecede birbirimize bağlandık. Sahiplenmek istediğimde ailem önce karşı çıktı ama bir şekilde kabul ettiler” diye konuştu.

“Ailem, akrabalarım, çevrem ‘Bu kadarı da fazla’ diyor”

Köpeği için başka bir ev kiralamaya karar verdiğinde ailesinin ve arkadaşlarının tepki gösterdiğini de söyleyen Kuş, “Ailem, akrabalarım, çevrem ‘Bu kadarı da fazla’ diyor. Ben tek başıma mücadele ediyorum. Tüm yaşamım onların üzerine kurulu. Çocuk yaştan itibaren ben en kötü şartlardaki hayvanları sahiplendim. Hayvanları çok seviyorum” dedi. Her gün köpeklerine vakit ayırmak için çok yoğun bir mesai harcamak zorunda kaldığını da kaydeden Kuş, “Güneş’le kalıyorum geceleri bu evde. Sabah erkenden onu dışarı çıkarıyorum. Diğer evim de 10 dakika mesafede. Sonra oraya gidiyorum, diğer köpeklerimi gezmeye çıkarıyorum. İşten geldikten sonra da bu süreç bu şekilde devam ediyor. Gece üçte ancak uyuyabiliyorum” dedi.

Güneş’ten önce sahiplendiği diğer üç köpeğiyle nasıl tanıştığını da anlatan Kuş, “Bir köpeğimi İzmir’de bir barınaktan sahiplendim. Diğerini İstanbul’da sokakta tesadüfen gördüm, yürüyemiyordu. Tedavisini yaptırıp sahiplendim. Bir diğerini de İzmir’de yolda görüp sahiplendim. Hepsini önce sahiplendirme arayışına girdim ama çok bağlandığım için kimseye veremedim” diye konuştu.