İstanbul Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı ulusal bağımsızlık mücadelesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. Klasik otomobil konvoyları, bandolar ve bisiklet turlarıyla Kadıköylüler bayramı doyasıya kutladı. Kadıköy’de bayram kutlamaları sabahın erken saatlerinde İskele Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Törende, Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve okullardan öğrenciler hazır bulundu.

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, “19 Mayıs ruhu, esaret zincirlerini kırmak, korku duvarlarını yıkmak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırmak için yolumuzu aydınlatan umudun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda söylediği gibi “Daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız.” Asla umutsuz olmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.