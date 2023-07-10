Kadıköy’de minibüslere yönelik denetim yapıldı. Minibüs içerisine yolcu olarak binen polis ekipleri kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında 2 kez kırmızı ışıkta geçtiği gerekçesiyle cezai işlem uygulanan minibüs şoförü, ’mor ışıkta geçtim’ diyerek tepki gösterdi.

Kadıköy’de minibüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde yolcu gibi minibüse binen sivil trafik ekipleri, kural ihlali yapan 4 şoföre toplamda 8 bin 130 lira ceza yazdı. Denetimde, fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazıldı.

’Mor ışıkta geçtim’

Denetimler esnasında polis memurunun bindiği minibüs, şoförünün ışık ihlali sonrası denetim noktasında durduruldu. 2 kez ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza yazılacağı belirtilen minibüs şoförü, ışık ihlali yapmadığını iddia ederek ’mor ışıkta geçtim’ sözleriyle tepki gösterdi.