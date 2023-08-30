Manu Chao, 10 yıl sonra Kalamış Yaz Festivali’nde sevenleriyle buluştu.

Dünyaca ünlü sanatçı Manu Chao, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali’nde sahne aldı. Manu Chao’nun Kalamış’ta gerçekleştirdiği konserin biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenmişti. Fransız dünya müziği grubu Mano Negra’nın kurucusu olan Manu Chao, 10 yıllık aradan sonra Kalamış Yaz Festivali için İstanbul’a geldi. Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinden gelen konser tekliflerini geri çeviren ünlü sanatçı, Kalamış Yaz Festivali’nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’da izleyiciler arasındaki yerini aldı.

Fransızca, İngilizce, İspanyolca

Mano Negra’nın 1994’te dağılmasının ardından kariyerine solo olarak devam eden Manu Chao, 1999’da yayınladığı ilk solo albümü Clandestino ile büyük beğeni kazandı. Solo kariyerinde 6 albüme imza atan sanatçı, repertuarındaki eserleri Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Yunanca, Katalanca ve Galiçyaca dillerinde seslendiriyor. Farklı sanatçılarla önemli projelerde yer alan sanatçı, kariyeri boyunca sermayeye karşı duruşuyla uluslararası müzik camiasının önemli figürlerinden biri haline geldi.

Festival, 10 Eylül’e kadar sürecek

Kadıköy Belediyesi’nin 7 Temmuz’da Kalamış Atatürk Parkı’nda başlattığı Kalamış Yaz Festivali 10 Eylül’e kadar devam edecek. Kalamış’ta festival coşkusu, birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı konserler ve sinema tarihine damgasını vuran çok özel filmlerle tüm hızıyla devam ediyor.