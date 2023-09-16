Türkiye’nin en geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlikte plaklar Barış Manço anısına dönüyor. Etkinliğe İstanbulluların yanı sıra Türkiye’nin birçok şehrinden gelen plak müdavimleri yoğun ilgi gösteriyor.

Kadıköy Belediyesi, bu yıl da İstanbul’un en önemli plak dükkânlarını, plak koleksiyonerleriyle ve müdavimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi’nin Hasanpapaşa’daki merkez binasının bahçesinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek etkinlikte bu yıl plaklar Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço anısına dönüyor. Plak severlerin pek çok eski ve yeni plağa erişim imkânı bulabildiği etkinlikte konserler, söyleşiler, imza günleri ve DJ performansları da yer alıyor. İstanbul’un en önemli 44 plak dükkanın stand açtığı etkinliğe Kadıköylülerin yanı sıra İstanbul’un farklı semtlerinden ve başka illerden de vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkinliğin ilk gününde stantları ziyaret edenlerin arasında ünlü şef Somer Sivrioğlu, Baba Zula’nın kurucu üyelerinden Murat Ertel, müzik yazarı ve tarihçisi Murat Meriç, Moğallar grubunun efsanelerinden Taner Öngür gibi birçok isim de vardı.

İstanbul’da ilk defa Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen etkinliğin ilk gününde Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri de Barış Manço adına şarkılar seslendirdi. Ayrıca etkinlik alanında 10 farklı illüstratörün hazırladığı Barış Manço şarkılarının isimlerini taşıyan eserlerden oluşan bir sergi de yer aldı. “Nasıl Anlatsam Bilemiyorum” adlı Barış Manço Sergisi, iki gün boyunca müzik severlerin ziyaretine açık olmaya devam edecek.

Kadıköy Plak Günleri’nin son gününde de DJ performansları devam ederken saat 20.00’de Cahit Berkay, Emrah Karaca ve Deniz Tekin gibi ünlü isimlerin yer aldığı “Barış Manço 2023 Anma Konseri” yapılacak. Kadıköy Plak Günleri, cumartesi ve pazar günleri saat 12.00-22.00 saatleri arası ziyarete açık olacak.

Odabaşı: Geçmişle geleceği buluşturuyoruz

Kadıköy Plak Günleri’nde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Her gün yeni bir etkinlikle Kadıköylünün, İstanbullunun karşısına çıkıyoruz. Bu sene temamız Barış Manço. 7'sini düzenliyoruz. Her yıl bir sanatçımızın anısına ve onun temasıyla plak günlerini düzenliyoruz. İstanbul'un neredeyse tüm plakçıları burada. Onlarla birlikte plağı hem yeni nesile tanıtıyoruz hem de geçmişi gelecekle buluşturuyoruz” dedi.

Plak günlerine katılan Ünlü Şef Somer Sivrioğlu da “Kadıköy'de oturuyorum. Plaklara merakım var. O yüzden duyunca geldik. Ben caz plakları toplamaya çalışıyorum. Mahallelimiz olan Barış Manço'nun anısına yapıldı. Vatandaşlar muhakkak gelsinler. Hava çok güzel ortam çok güzel.”diye konuştu.

Plakçıların ve plak severlerin bir araya gelmesinin önemini anlatan ünlü müzik yazarı ve eleştirmen Murat Meriç ise “Barış Manço’nun anısına olması çok önemli. Bir şekilde onun anısına bugün burada olmak gerçekten çok güzel, yoksa her buluşma yılda bir kere de olsa Türkiye’nin her yanından gelen plak toplayan ya da plak satan arkadaşlarımıza buluşma vesilesi oluyor” dedi.

Zen ve Babazula gruplarının kurucularından olan Murat Ertel de “Zen Bakırköy Akıl Hastanesinde” konserinin plaklarını Türkiye’de ilk defa 7. Kadıköy Plak Günleri’nde imzaladı. Barış Manço anısına düzenlenen Plak Günleri için Kadıköy Belediyesi’ne de teşekkür eden Ertel, “Bence Barış Manço ve onun arkadaşları 1960’larda Anadolu pop ya da rock müziğini yaratan insanlar hiçbir şekilde unutulmadılar. Yaşatılması ve anılması çok önemli. Belediyeye çok teşekkür ederim. Kültür çok uzun vadeli bu yünden bunu uzun vadeli olarak her sene tekrarlanmalı” diye konuştu.

Plak dükkânının ismi, Barış Manço’nun sevilen şarkılarından Dönence olan Metin Karaman ise “7. Kadıköy Plak Günleri’ne de ikinci defa katılıyorum. Dükkânımın isminden de belli olduğu gibi Dönence Plak Barış Manço hayranlığımdan dolayı bu ismi koymuştum. Barış Manço çok değişik bir kültür. Biz çocukluğumuzu onunla yaşadık. Bugüne özel Barış Manço’nun isminin verilmesi bizi çok mutlu etti. Kadıköy Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi.