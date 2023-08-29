Kadıköy’de iki kişi arasında çıkan kavgada şahıslardan biri silahla diğeri bıçakla yaralandı.

Olay, Kadıköy’de, Merdivenköy Mahallesi, Mandıra Caddesi üzerinde saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında siyasi tartışmanın yaşandığı M.M. ile M.S.P. isimli şahıslar kavga etmeye başladı. M.M. isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla karşısındaki M.S.P isimli kişiyi yaraladı. M.S.P isimli şahıs da taşıma ruhsatlı tabancasıyla M.M.’yi vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı alanı şeritle kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yerde inceleme yaptı. İnceleme sonunda olay yerinde 1 adet tabanca 1 adet bıçak ve 7 adet boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.