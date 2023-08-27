Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün Kadıköy’de Bağdat Caddesi ve Sahil Yolları üzerinde gerçekleştirdiği denetimlerde sürücülere toplam 933 bin 273 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Cuma ve Cumartesi gecesi 21.00 ile 06.00 saatleri arasında Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi ve Sahil Yolları üzerinde abart egzozlu, modifiyeli ve hız yapan araçlara yönelik toplam 12 ayrı noktada denetim gerçekleştirdi.

Toplam bin 812 araç kontrol edildi

Denetimlerde, toplam bin 812 araç kontrol edildi. Denetimlerde, 4 adet drift, 22 adet abart egzoz, 3 adet yetkisiz çakar-siren kullanmak, 59 adet radar ve aşırı hız, 6 adet makas atmak, 9 adet tehlikeli şerit değiştirmek, 33 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 30 adet film cam, 6 adet saygısızca araç kullanmak, 28 adet alkollü araç kullanmak, 23 adet ehliyetsiz araç kullanmak, 30 adet teknik değişiklik, 26 adet muayenesiz araç, 3 adet bisiklet, motorlu bisiklet veya e-skuterleri taşıt yolunda sürmek, 2 adet ehliyeti yanında bulundurmamak, 7 adet seyir halinde telefon kullanmak, 9 adet emniyet kemeri takmamak, 26 adet kask takmamak, 7 adet sigortasız araç ve diğer 109 adet olmak üzere toplam 442 adet cezai işlem (933 bin 273 TL) uygulandı. Yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 70 araç trafikten men edildi.