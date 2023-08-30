İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hijyenik ürünlere ulaşmada güçlük çeken kadınlar için hayata geçirdiği “Adettendir Üretiyoruz” atölyesi başladı. 3 günde 400 başvurunun yapıldığı atölyeye katılan kadınlar yüzde 80 plastik malzemeden oluşan pedleri hayatlarından çıkararak kolay ulaşılabilir, evde yapılabilir, yüzde yüz doğal yapısıyla öne çıkan ped üretti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın ekonomik ve sosyal dayanışmayı desteklemek için geliştirdiği “Adettendir Üretiyoruz” atölyesi ilk kursiyerlerini ağırladı. Regl yoksulluğuna karşı “Hijyenik ped ihtiyaçtır, lüks değil!” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi’nde eğitim alan kadınlar ilk hijyenik pedlerini üretmeye başladı.

3 günde 400 başvuru Meslek Fabrikası Proje Sorumlusu Sosyolog Sevinç Ustabaş, “Projenin hem içeriği hem de ismi regl yoksulluğuyla mücadeleyi kapsıyor. Regl yoksulluğu regl döneminde bilgiye, mekana, ürüne erişememek demek. Bu çalışmayı yaparken baştan kadın dayanışmasını esas aldık. Kadınlar yaklaşık 1.5-2 saat eğitim alıyorlar ve daha sonra dikiş üretimine başlıyor. Hem dayanışmayı hem de paylaşmayı destekleyen bir proje. Bizler duyuruya çıktıktan sonra ilk 3 günde 400 başvuru aldık. Yerelden ulusala bir çözüm üretmiş olduk. 7-8 ilden başvuru var. Birçok telefon ve başvuru alıyoruz. Ankara’dan, Elazığ’dan, İstanbul’dan gelecek kursiyerlerimiz var. Biz de bu çalışmanın ne kadar yerinde bir çalışma olduğunu gelen başvurulardan anlıyoruz” dedi.

“Regl oldum demek ayıp değil” Meslek Fabrikası’nın ped üretim atölyesini sosyal medyadan görerek kayıt olan 41 yaşındaki Remziye Başokur, “14 yaşında bir kızım var ve kızımın hazır plastik ped kullanmasını istemiyordum. Yıkanabilir ped hem sağlıklı hem de çevreci. İnsanların artık seçtikleri sözcükleri değiştirmesini istiyorum. ‘Kirlendim’, ‘ay hali, ‘kırmızı oldum’ kelimelerini artık kullanmayalım. ‘Regl oldum’ demek ayıp değil. Günah değil. Özellikle çekinmesin genç kızlarımız” şeklinde konuştu.

Bu atölyelere herkesin gitmesi gerek Meslek Fabrikasındaki kursları araştırırken ped üretim atölyesinin olduğunu öğrendiğini ve kayıt olduğunu aktaran Buket Kaynaklar, “5 aydır işsizim. Felsefe okudum. Özellikle deprem, pandemi gibi geçirdiğimiz felaketler gösterdi ki en çok ihtiyaç olan şeyler ped ve çocuk bezi. Dışarıdan aldığımız pedlerin içeriğini bilmiyoruz. Çoğu plastik maddelerden üretiliyor. Ancak bizim bu atölyede ürettiğimiz pedlerin içeriğine baktığımızda gümüş suyuyla üretildiği, 75 yıkamaya kadar anti bakteriyel olduğu aktarıldı. 20 günde bir regl olan bir insan olarak dışarıdan her ay aldığım pedlerle başa çıkamıyorum. İndirim dönemlerini takip ediyor bazen de stokluyorum. Kadın kadına konuşurken utanmıyoruz ama nedense erkekler varken utanıyoruz ‘regl’ demeye. Annem hatta ‘kirlenmek’ diyor. Kirlenmek ne demek? Bence bu atölyelere herkesin gitmesi gerek” diye konuştu.

Hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz 27 yaşındaki Aslı Özdal Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisans tezi yazarken tez hocasından bu atölyeyi öğrendiğini ve kayıt olduğunu söyleyerek, “Ülkemizde bu tarz atölyelerin daha çok yapılması gerek ki toplumdaki bazı tabular yıkılsın. Üreme sağlığı eğitimi ve sosyal boyut yaklaşımı çok bilgilendiriciydi. Bizler bu konuda yalnız değiliz. Aslında hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz. Tek kullanımlık ürünlerin çevreye zararı var ve birer atığa dönüşüyor. Geri dönüşümü de bir mesele. Bu tarz yeniden kullanabilir ürünlerin çoğaltılması çevre üzerindeki yükü de hafifletiyor” ifadelerini kullandı.

Gençlik Çalıştayı’nda talep olarak iletildi 8 Ocak’ta yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 Gençlik Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı’nda öğrenci toplulukları, sivil toplum örgütleri ve dernekler bir araya gelmiş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençler için oluşturulan altı ayrı masada tek tek gençlerin isteklerini dinlemişti. “Gençlere Yönelik Destek Mekanizmaları” masasında ise gençlerin en önemli ihtiyaçlarından birinin hijyenik kadın pedi olduğu belirtilmişti.

Neden Adettendir Üretiyoruz atölyesi? Hijyenik ped için uygulanan yüzde 20 KDV oranı ürün fiyatının yüksek olmasına neden oluyor. Araştırmalarda kız çocuklarının yüzde 87’si adet olmayı ayıp bir şey olarak algıladığını belirtiyor. "Regl yoksulluğu" hem sağlık hem de sosyal yaşamda sorunlara sebep oluyor. Hijyenik pedler doğaya bırakıldığında en az 200 yılda yok oluyor veya yakıldıklarında zehirli bir gaz olan dioksin ortaya çıkıyor.