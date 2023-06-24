Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, tramvay hattı üzerindeki orta refüjlerde devam eden peyzaj çalışmalarını ziyaret ederek gül dikim çalışmalarına katıldı.

Bozüyük Belediyesi Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi çerçevesinde İsmet İnönü Caddesi üzerindeki orta refüjlerde devam eden refüj düzenleme çalışmalarında toprak tesviyesi, gül dikimi ve gül çapalama çalışmaları devam ediyor. Orta refüj yeşil alan çalışmaları kadın personel tarafından büyük bir özenle yapılırken dikimi gerçekleştirilen güllerin açması refüjleri renklendirdi. Orta refüjlerde incelemelerde bulunan Başkan Bakkalcıoğlu çalışan kadın personele kolaylıklar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personele özenli çalışmaları için teşekkür eden Başkan Bakkalcıoğlu “Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi çerçevesinde orta refüjlerimizde devam eden peyzaj ve gül dikimi çalışmalarında görev alan ve büyük bir özenle çalışan kadın personellerimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ” dedi.