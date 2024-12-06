Konya'da Batı Cephesi Kadınları Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmet binası yoğun katılımla açıldı.KONYA (İGFA) - Ceylanlar İşhanı girişindeki büronun açılışına; Akşehir Kaymakamı Dr. Mehmet Özel,Akşehir Belediye Başkanı Dr. A.Nuri Köksal, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam,CHP Akşehir İlçe Başkanı Sevim Uzun,Gelecek Partisi Akşehir İlçe Başkanı Fatih Köle,DP Akşehir İlçe Başkanı İsmail Yüksel,İYİ Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Sarıtepe,Gönül Gözü Derneği Genel Başkanı Devriş Ahmet Şahin,Hanımeli Kadın Kooperatifi Başkanı Şerife Şahin,Akşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Filiz,siyasi parti ,stk temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek açılışında dernekle ilgili bilgi veren Batı Cephesi Kadınları Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Meltem Orhan şu ifadelere yer verdi: “Siyaset mekanizmasının her gün biraz daha ayrıştırıcı bir hal aldığı günümüzde, Akşehir’imiz de eğitim, kültür, yardımlaşma ve dayanışma için 26 Ağustos 2024 tarihinde Nursen Koşar Kara,NihalEke,RabiyeŞenyiğit,ÖzlemOrhan,CeydaIşık,NimetGömürt,MeryemMutlu,Yeter Cengiz ve Ceylan Işık’dan oluşan 9 arkadaşımızla birlikte 'Batı Cephesi Kadınları Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurduk. Şehrimize hayırlı olsun.'Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verildiği bu manidar günde Derneğimizin açılışını gerçekleştiriyoruz.katılan bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederim.Kaymakam Dr. Mehmet Özel ise açılışta yaptığı konuşmada Derneğin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diledi. Daha sonra duanın ardından kurdele kesimi yapılarak dernek bürosu hizmete girdi.