HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Sekizli Finali'nde bugün oynanan final maçında rakibi Kastamonu Belediyesi'ni yenen Armada Praxis Yalıkavakspor şampiyon olduBOLU (İGFA) - Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 15-13 Kastamonu Belediyesi'nin üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda başa baş devam eden mücadele sonunda maçı 33-31 kazanan Armada Praxis Yalıkavakspor, tarihinde ilk kez HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Armada Praxis Yalıkavakspor'dan Nika Matavs oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törende şampiyon Armada Praxis Yalıkavakspor oyuncularına kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Bolu Valisi Erkan Kılıç takdim etti.