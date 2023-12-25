Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana gelen dehşet verici olayda, 34 yaşlarındaki bir erkek, kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırıya uğradı. Mağduru çağırmak için planlanmış bir telefon çağrısıyla olayın başladığı belirtiliyor. Silah tehdidiyle etkisiz hale getirilen erkek, çırılçıplak soyularak kadın kıyafeti giydirildi ve makyaj yapıldı.

Olayın daha da vahşileştiği belirtiliyor; direğe bağlanan mağdura işkence edildi ve kanlar içinde bırakılarak terk edildi. Vatandaşların tesadüfen bulduğu mağdur, ağır yaralarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde kalın bağırsağının yırtıldığı tespit edilen mağdur, şu an yoğun bakım ünitesinde tedavi altında.

Olayın faillerini yakalamak için jandarma çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameraları inceleniyor. Köşk Mahallesi Muhtarı Gürsel İnce, olayın köyleriyle ilgisi olmadığını belirterek, "Olay, yol kenarındaki marangoz atölyelerinin yanında olmuş, kameralar da olayı görüntülemiş. Ancak mağdur veya şüpheliler köyümüzden değil," dedi.