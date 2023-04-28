Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kurulan Meryem Kadın Kooperatifi kadınlara iş, üretim ve para kazanma olanağı sağlıyor. Geçim Kaynaklarına Erişim Projesi adı altında yürütülen işler kapsamında dezavantajlı kadınlara istihdam olanağı sağlanıyor.ADANA (İGFA) - Meryem Kadın Kooperatifi, Açık Alan Tarımı, Seracılık, Meyve ve Sebze Kurutma işinin yanı sıra küçük çiftçiyle zincir marketler arasında köprü görevi de görüyor. Bu sayede küçük çiftçi ürettiği ürününü değerinde satıp, daha fazla kar oranı etme imkanı buluyor.

KADINA YÖNELİK TARIMSAL ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

6 Şubatta meydana gelen ve 10 ilde büyük yaralara yol açan depremde canla, başla çalıştıklarını söyleyen Meryem Kadın Kooperatifi Başkanı Kadem Doğan, kooperatiflerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi destekli bir kooperatif olduklarını belirten Kadem Doğan şunları söyledi: “Meryem Kadın Kooperatifi kadına yönelik tarımsal çalışmalara güç katarken, gücünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve kadınlardan alır. ‘Tarladan Sofraya’ sloganıyla başlayan çiftçiyi destekleme çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Meryem Kadın Kooperatifi’nin ‘Kurutma Serası’ Zeydan Başkanımızın talimatıyla ‘Acil Destek Merkezi’ haline getirildi ve depremden etkilenen illere yardım ulaştırılması konusunda ve Adana merkezde yaptığı insani çalışmalarda büyük rol oynadı. Bilindiği gibi Meryem Kadın Kooperatifi, deprem öncesinde de küçük çiftçiyi desteklemek amacıyla sözleşmeli tarım yapıyordu. Bazı zincir marketlerle de anlaşmamız bulunuyor. Küçük çiftçinin ürününü değerinde pazarlayabilmesi için çalışıyoruz. Zor zamanlarda da küçük çiftçimizin yanında yer aldık. Acil destek kalıcı çözümlere dönüşerek çiftçinin tarladan kalan ürününün değerlendirilmesi için acil müdahalede bulunduk.”

Depremzede üreticiye de destek verdiklerini de anlatan Kadem Doğan, “Adana’nın Yumurtalık İlçesindeki çiftçilerden maydanoz ve dereotu, Hatay’ın Samandağ İlçesindeki çiftçilerden Samandağ Biberi ve Samandağ domatesi, Hatay’ın Reyhanlı İlçesindeki çiftçilerden de çileklerini alıp zincir marketlere satışını gerçekleştirdik. Çiftçilerden aldığımız ürünlerin fazlasını ise kurutma tesisinde kurutup satışa sunacağız” dedi.

Meryem Kadın Kooperatifi, Açık Alan Tarımı, Seracılık, Meyve ve Sebze Kurutma işinin yanı sıra küçük çiftçiyle zincir marketler arasında köprü görevi de görüyor. Bu sayede küçük çiftçi ürettiği ürününü değerinde satıp, daha fazla kar oranı etme imkanı buluyor.

KADINA YÖNELİK TARIMSAL ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

6 Şubatta meydana gelen ve 10 ilde büyük yaralara yol açan depremde canla, başla çalıştıklarını söyleyen Meryem Kadın Kooperatifi Başkanı Kadem Doğan, kooperatiflerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi destekli bir kooperatif olduklarını belirten Kadem Doğan şunları söyledi: “Meryem Kadın Kooperatifi kadına yönelik tarımsal çalışmalara güç katarken, gücünü Adana Büyükşehir Belediyesi ve kadınlardan alır. ‘Tarladan Sofraya’ sloganıyla başlayan çiftçiyi destekleme çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Meryem Kadın Kooperatifi’nin ‘Kurutma Serası’ Zeydan Başkanımızın talimatıyla ‘Acil Destek Merkezi’ haline getirildi ve depremden etkilenen illere yardım ulaştırılması konusunda ve Adana merkezde yaptığı insani çalışmalarda büyük rol oynadı. Bilindiği gibi Meryem Kadın Kooperatifi, deprem öncesinde de küçük çiftçiyi desteklemek amacıyla sözleşmeli tarım yapıyordu. Bazı zincir marketlerle de anlaşmamız bulunuyor. Küçük çiftçinin ürününü değerinde pazarlayabilmesi için çalışıyoruz. Zor zamanlarda da küçük çiftçimizin yanında yer aldık. Acil destek kalıcı çözümlere dönüşerek çiftçinin tarladan kalan ürününün değerlendirilmesi için acil müdahalede bulunduk.”

Depremzede üreticiye de destek verdiklerini de anlatan Kadem Doğan, “Adana’nın Yumurtalık İlçesindeki çiftçilerden maydanoz ve dereotu, Hatay’ın Samandağ İlçesindeki çiftçilerden Samandağ Biberi ve Samandağ domatesi, Hatay’ın Reyhanlı İlçesindeki çiftçilerden de çileklerini alıp zincir marketlere satışını gerçekleştirdik. Çiftçilerden aldığımız ürünlerin fazlasını ise kurutma tesisinde kurutup satışa sunacağız” dedi.