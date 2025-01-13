50 yaşındaki üç çocuk annesi Zerey, Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde araçlar için özel renk kodlarına göre boya hazırlıyor ve bu işin kuaförlük gibi renklerle ilgili olduğu için kendisini mutlu ettiğini ifade ediyor. 'Sanayinin ablası' olarak tanınan Zerey, oto boyacılığını severek yaptığını belirtiyor.

“Yardımcı olmak için gelmiştim”

Kuzenin şehir dışında olduğu bir gün telefon ile boya yapmayı öğrendiğini ve o günden bu yana merak saldığını belirten Zerey, “Patronum, aynı zamanda kuzenim. Bir süre önce çok yoğun olduğunu ve benden yardımcı olmamı istedi. Kendisine sanayide yapamayacağımı söylesem de buraya geldim. Ben burada daha çok kendisinin notlarını tutarken, insanlara araç boyaları lazım oldu. Bir gün kendisi şehir dışındayken telefonla bana tarif ederek boya yapmayı öğrendim. Şu anda kendisinden öğrendiğim gibi kaliteli boyalar yapmaya çalışıyoruz, müşteriler de beğeniyor” dedi.

“Bu iş kadın kuaförlüğüne de benziyor”

Belgelerini tamamlasa da hiç yapmadığı kuaförlük ile oto boyacılığı mesleğinin benzer yönlerini anlatan Zerey, “Kadın kuaförlüğünün 4-5 yıl eğitimini aldım, stajını tamamladım ancak üzerine bir şey katmadım. Bu iş bence kadın kuaförlüğüne de biraz benziyor, en azından renkler ile alakalı bir meslek. Bu nedenle işimi seviyorum. Sağ olsun buradakiler bana ‘sanayinin ablası’ diyor. Şu an buradaki sanayide benden başka bu işi yapan yok" diye konuştu.