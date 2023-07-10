Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası için Kadın Milli Golf Takımı, Finlandiya’da gitti.

Avrupa’nın en iyi kadın amatör golfçülerinin mücadele edeceği Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası, 11 Temmuz’da Finlandiya’da başlıyor.

Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Tawast Golf & Country Club’da organize edilen şampiyonada kadın takımları kendi ülkelerinden 6 sporcuyla müsabakalara katılıyor. Şampiyonada İngiltere, İsveç, Almanya, Danimarka, Fransa ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu 19 ülkeden, 19 takımda 114 golfçü yer alıyor.

Şampiyonada Milli Takım başantrenör yardımcısı Gencer Özcan ve Milli Takım Antrenörü Begüm Yılmaz’ın önderliğinde, Kadın Milli Golf takımı sporcularından Zeynep Süalp, Sude Bay, Deniz Sapmaz, Almina Erdoğan, Delfin Filiz ve Ayşe Demir ülkemizi temsil ediyor.

36 çukur Stroke Play oynanacak oyunlar sonunda takımdaki 6 sporcunun en iyi 5’nin gross skoru alınacak ve Match Play grupları belirlenecek. İki günün ardından üç gün boyunca Match Play oyunları oynanacak. 1.’den 8.’ye kadar olan takımlar kendi içerisinde, 9.’dan 16.’ya kadar olan takımlar kendi arasında, 17.’den 19.’ya kadar olan takımlar da kendi arasında üç gün boyunca mücadele edecek.

Şampiyon, 15 Temmuz Cumartesi günü oynanacak finalde Match Play’i kazanan takım olacak. Türkiye Kadın Golf Milli Takımı, Avrupa Kadınlar Takım Şampiyonası’na en son 2016 yılında katılmıştı ve 20 takım arasında 12. sırada yer almıştı.