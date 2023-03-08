İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurumda görev yapan 102 bayan personel için yemek düzenledi.

Belirli gün ve haftalar özelinde farkındalık oluşturmak adına etkinlikler düzenleyen İnegöl Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kurumda görev yapan bayan personelleri unutmadı. Bugün Kadınlar Günü nedeniyle 17 müdürlükte görev yapan 102 bayan personel için yemek düzenlendi.

İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl Mutfağında gerçekleştirilen kadınlar günü özel programına, kurumda görevli bayan çalışanlarla birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da katıldı. Yemek sırasında kısa bir selamlama konuşması yapan Dündar, “Belediye Başkanımız deprem bölgesinde bulunduğu için onun adına ben sizlerle birlikteyim. Her birinize selamları olduğunu ifade ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum” dedi.

Yemeğin ardından personellere çiçek hediye edildi.