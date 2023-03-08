CHP İnegöl İlçe Başkanı Bengül Kavlan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Başkan Kavlan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günün de; öncelikle depremde kaybettiğimiz kadınlarımızı ve çocuklarımızı unutmadığımızı tüm vefat edenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partili Kadınlar olarak; kavganın da, bütün taleplerimizin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran umudun yılmaz savunucularıyız. Bizler, haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz. Umut biziz. Mücadele biziz. Halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız. Kutlu olsun 8 Mart! Dayanışma olsun, yaşam dolsun, cesaret olsun… Cumhurbaşkanı Adayımız Sn .Kemal Kılıçdaroğlu'nun da belirttiği gibi süt veren ineğini kesip kredisini ödeyen çiftçi Meliha Hanım'ın, 28 Şubat sürecinde öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Hanım'ın Ergenekon kumpasıyla canına kastettikleri Kuddisi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır'ın, Ankara'da Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş’in eşi Ayşe Hanım'ın, 73 yaşında Kaz Dağları’nı savunan Hanife Teyzenin de 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü kutlu olsun. İlkeli, sözünün eri, güvenilir, birleştirici ve Atatürk'ün aydınlık yolunda ilerleyen tüm kadınlarımızın bu anlamlı günü kutlu olsun.”