Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ressamlar Çalışma Grubu tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen serginin açılışına Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergün, Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Ressamlar Çalışma Grubu Temsilcisi Ümran Topsakal ve çalışma grubu üyeleri katıldı. 82 sanatçının hazırladığı 82 eserin yer aldığı sergi, sanatseverlerin büyük ilgisini topladı.
Serginin açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ressamlar Çalışma Grubumuz resim sergisi düzenledi. Çok güzel çalışmalar var. Gerçekten ellerine yüreklerine sağlık diyorum" dedi.
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ resim sergisi Tayyare Kültür Merkezi Cemal Nadir Güler ve Sami Güner Sanat galerinde 09 Mart’a kadar izlenime açık kalacak.