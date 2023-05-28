Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından, kadınların olası bir saldırı anında kendilerini nasıl savunacaklarını öğrenmeleri adına, ücretsiz Krav Maga kursu açıldı.MERSİN (İGFA) - Sahilde yer alan Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde verilen kursta, olası saldırı durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenen kadınlar, olaydan en az zararla kurtulup karşı tarafı etkisiz hale getirmek için, askeri dövüş tekniğinin daha basit hali olan Krav Maga’yı öğreniyor.

Kadınlar kendilerini, savunma sanatı ile koruyacak

Kendilerine yönelik şiddetin gün geçtikçe arttığı gerçeğinden yola çıkan kadınlar, kendilerini olası şiddete karşı koruyabilmek ve karşı tarafı etkisiz hale getirmek adına, savunma sanatı teknikleri öğrenmek için can atıyor.

Tamamen teknik odaklı bir savunma sanatı olan Krav Maga kursu, kısa süre önce açılmış olmasına rağmen kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Şimdiden 38 kişinin eğitim aldığı kurs, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde yapılıyor.

Kurs, hafta içi her gün 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında veriliyor. Vatandaşlar, Krav Maga kursuna kayıt için, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’nin 0 324 533 19 51 numaralı telefonunu arayabilirler.

Kaya: “Krav Maga bir savaş sanatları tekniği”

Eğitimi veren Milli sporcu ve Milli antrenör Fatih Kaya, Krav Maga hakkında bilgi vererek, “Krav Maga, bir savaş sanatları sistemi. Bunu, içerisindeki bazı tehlikeli teknikleri alıp, inceltip öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde verilen eğitime ilginin yoğun olduğunu ifade eden Kaya, “Kayıtlar gün geçtikçe artıyor. Kadınların çok büyük bir ilgisi var. Zaten öz savunma olarak yola çıktık. Biliyorsunuz, son zamanlarda kadına olan şiddetin çok yoğun olduğu bir döneme denk geldik. Bundan korunmak için insanlar, kendilerini bu tarz taktik kombat dediğimiz sporlara yönlendirmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar kendilerini Krav Maga ile koruyacaklar”

Kadınların kursa, karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı kendilerini korumak adına kayıt olduklarını sözlerine ekleyen Kaya, “Başınıza gelebilecek herhangi olumsuz bir şeyi, bizzat burada rol playerlarla çalışmış oluyoruz. Kadınlar kendilerini Krav Maga ile koruyacaklar. Şu anda 38 kişiyle beraberiz. İnsanlar bazen utanıyorlar, özgüveni düşük olanlar oluyor, kendilerini ifade edemiyorlar. Onlara da ulaşacağız. Şiddet gördüğünü söylemek istemiyor veya görüyor, gizliyor. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, herkese dokunacağız” diye konuştu.

“Kendimizi savunmayı öğreniyoruz”

Krav Maga kursuna gelen ev hanımı Kevser Çetin, kendisini herhangi bir tehlikeye karşı savunmak için kursa gelmeye gerek duyduğunu ifade etti. Katıldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Çetin, “Çok memnunum. Çok güzel gidiyor. Kendimizi savunmayı öğreniyoruz” dedi.

“Bu kurs, her zaman istediğim bir şeydi”

Mersin’e 10 ay önce taşınan ve Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerini beğendiğini ifade eden Zuhal Yıldız, eskiden beri Krav Maga kursuna gitmek istediğini ifade etti. Yıldız, yürüyüş yaparken tesadüfen Krav Maga kursundaki kalabalığı gördüğünü söyleyerek, “Sonra kendimi form doldururken buldum. Şimdi de buradayım. Bu her zaman istediğim bir şeydi, fakat çalıştığım için bir türlü hayata geçirememiştim. Şimdi bu hayalimi gerçekleştiriyor olmak çok hoşuma gidiyor. Mersin’i de, bu kursu da seviyorum ve severek geliyorum. Herkese tavsiye ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Savunma sporunu öğrenmeye çok istekliydim”

“Böyle bir kursun varlığını sosyal medyadan öğrendim ve çok sevindim” diyen 58 yaşındaki Saadet Sever, “Savunma sporunu öğrenmeye çok istekliydim. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu bu etkinlik çok hoşuma gitti. Böyle bir şey yapmayı çok istiyordum. Burada olduğum için de çok mutluyum” diye konuştu.

“Büyükşehir’in kadınlara yönelik etkinliklerini çok beğeniyorum”

Geçmişte yaşadığı fiziksel şiddet nedeniyle, böyle bir kursa gitmeyi hep istediğini sözlerine ekleyen Sever, “Hem yaşadığımız toplumda biz kadınlara yönelik gelebilecek fiziksel kötü davranışları bertaraf etmek adına, hem de geçmişte maalesef üzülerek söylüyorum fiziksel şiddete maruz kaldığım için böyle bir şeyi öğrenmeyi çok istedim” dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlar için hayata geçirdiği etkinlikleri ve kursları çok beğendiğini de söyleyen Sever, “Vahap Seçer’i bu konuda çok takdir ediyorum. Böyle bir şeyi düşünmüş olması, biz kadınlar için gerçekten çok büyük bir ödüldür. Çok mutluyum. İyi ki bu şehirde yaşıyorum. İyi ki böyle bir Başkanımız var” ifadelerini kullandı.