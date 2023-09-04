Çağımızın hastalığı; aldatmak ya da aldatılmak...''Sadece erkekler aldatır'' dersek yalan söylemiş oluruz. Aldatmanın cinsi yok bence. Yoksa asıl aldattığımız kendimiz miyiz?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Son 20 yılda kadınların sadakatsizliğinde yüzde 40 artış yaşanmış. Uzmanlara göre, kadınlar duygusal boşluğa düştüğünde, erkekler ise daha içgüdüsel olarak aldatıyor.

Kadınlar genelde ‘erkekler daha fazla aldatır’ cevabını verirken, erkekler ise kadınların daha fazla aldattığını belirtti.

https://youtu.be/6a9Wuu8a7Sk

İnsanın yalnızca kendisini aldattığına dikkat çeken bir vatandaş, “Ben aldatmaya karşıyım. Ne erkek kadını aldatır, ne kadın erkeği aldatır. İnsan sadece kendisini aldatır. Kadın erkeği aldatırsa adı çıkar, erkek kadını aldatırsa adı çıkmaz” ifadelerini kullandı.